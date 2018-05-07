Сайт на Битрикс, тематика компьютерный магазин

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Пример сайта : pc-arena.ru

Будет ТЗ.

Необходимо программная часть, дизайн с нуля, синхронизация с 1с. Сайт по функционалу аналогичен примеру. (Каталог, главная с баннерами и товаром, Конфигуратор компьютера совместимосьи) Платформа битрикс

Верстка со знанием СЕО(помощник по СЕО имеется)

6 лет назад
ShneiderVictor
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад