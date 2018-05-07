Сайт на Битрикс, тематика компьютерный магазин

Есть магазин на Opencart и шаблоне Newstore. Если зайти редактировать товар, то все в порядке, во вкладке Опции (варианты товара при заказе) есть размеры/цвета http://prntscr.com/jeqjpc А вот если добавить новый товар, то почему-то не понятно как ...