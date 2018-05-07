Сайт на Битрикс, тематика компьютерный магазин

В приложении ТЗ. Наш сайт на opencart. www.petdiets.ru Пожалуйста, указывайте в откликах время и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример сайта : pc-arena.ru
Будет ТЗ.
Необходимо программная часть, дизайн с нуля, синхронизация с 1с. Сайт по функционалу аналогичен примеру. (Каталог, главная с баннерами и товаром, Конфигуратор компьютера совместимосьи) Платформа битрикс
Верстка со знанием СЕО(помощник по СЕО имеется)
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