Сверстать, надеть, настроить. Платформа 1-с битрикс

Здравствуйте, нужен специалист именно по Российской сборке magento, который бы совместно с верстальщиком запустил интернет-магазин в работу. Нужно сделать: - установка и доработка модулей согласно ТЗ, - настройка методов оплаты; - настройка методов доставки; - настройка импорта дополнительных изображений; - настройка ...
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Главная страница почти свёрстана. Нужно каталог сверстать со всеми внутренними страницами.
1. На внутренней странице в нижней части есть перелинковка. Её тоже необходимо натсроить.
(1. Сделать в товарах линковку на 2 ID товара вперед и 2 ID товара назад. Должно получиться замкнутое кольцо по разделу (по основному разделу в котором он находится)
2. Вывод случайных 4 товаров внизу страницы товара. С картинкой. (по основному разделу в котором он находится))
2. Настроить поиск чтоб искал по наименованию, артикулу, производителю
В общем исполнить весь функционал которой указан на макете.
Предлагайте сроки и цену.
По доп вопросам в скайп, я сегодня буду весь день на связи.
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