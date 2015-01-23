Сверстать, надеть, настроить. Платформа 1-с битрикс

Проект yaport.org

Главная страница почти свёрстана. Нужно каталог сверстать со всеми внутренними страницами.

1. На внутренней странице в нижней части есть перелинковка. Её тоже необходимо натсроить.

(1. Сделать в товарах линковку на 2 ID товара вперед и 2 ID товара назад. Должно получиться замкнутое кольцо по разделу (по основному разделу в котором он находится)

2. Вывод случайных 4 товаров внизу страницы товара. С картинкой. (по основному разделу в котором он находится))

2. Настроить поиск чтоб искал по наименованию, артикулу, производителю

В общем исполнить весь функционал которой указан на макете.

Предлагайте сроки и цену.

По доп вопросам в скайп, я сегодня буду весь день на связи.