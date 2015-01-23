Доработка интернет-магазина на платформе Magento

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

нужен специалист именно по Российской сборке magento, который бы совместно с верстальщиком запустил интернет-магазин в работу.

Нужно сделать:

- установка и доработка модулей согласно ТЗ,

- настройка методов оплаты;

- настройка методов доставки;

- настройка импорта дополнительных изображений;

- настройка сервера впс;

- настройка конфигурируемых товаров;

- настройка методов оплаты в Личном кабинете (обсуждаем отдельно, может и пропустим);

Magento
9 лет назад
lelik_kiev
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль обновления цен товаров на сайте

    Здравствуйте! оцените, пожалуйста, такую доработку сайта на Drupal 7 нужно разработать систему массового обновления цен товаров по категориям и производителям. К примеру, администратор выбирает категорию "Рисунок на ткани=&gt;Картины=&gt;Большой формат" и производитель "картины бисером", задает значение увеличить на 20%. ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо выполнить ряд работ на CMS OpenCart

    Добрый день! Стоит задача выполнить ряд задач на CMS OpenCart (программирование) Специалист рассматривается на постоянное сотрудничество ТЗ во время личное переписке. Исполнитель желательно с Украины Спасибо!

    OpenCart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Чрезмерная нагрузка на сервер

    Есть сайт написанный на движке Opencart. Интернет магазин по продаже обоев http://oboieuro.ru/ Сегодня сайт заблокировали в связи с чрезмерной нагрузкой на сервер. на хостинге используется максимальный пакет. посетителей на сайте немного 150-200 в день Страниц в поиске ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация БД

    Нужно оптимизировать базу данных интернет-магазина на WooCommerce под WordPress. Хостер жалуется, что создается постоянная нагрузка на сервер. Необходимо это исправить Предлагайте пожалуйста цены и сроки

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интернет-магазин на OpenCart

    $200

    Здравствуйте, нужен интернет-магазин детских и спортивных товаров. На Опенкарте. У меня есть домен, название и логотип и все, остальное ваша работа. Хочется что бы каталог был подключен через api к магазинам поставщиков, это 2-3 поставщика ...

    OpenCart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка и-мага на опенкарт

    Сайт 7e-nebo.com Нужно сделать: читайте внимательно и по пунктам цена/сроки интересуют 1. Сейчас в админке если ставится "0" у наличия товара, то товар отражается в магазине и его можно заказать ( см скрины) joxi.ru/V2VYYqxfBzvemv joxi.ru/8AnBBZ4FNQWMAO joxi.ru/MAjppWvfdgozme А нужно: * чтобы этот товар ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад