Небольшие работы на joomla

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки144 просмотра
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1) Создать 5 карточек товара

2) Сделать так ,чтобы фото не ужимало в этих карточках

3) Обновить слайд на слайдере.

400р

Joomla
9 лет назад
vlasov-konst3
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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