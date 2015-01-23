Небольшие работы на joomla

Здравствуйте! оцените, пожалуйста, такую доработку сайта на Drupal 7 нужно разработать систему массового обновления цен товаров по категориям и производителям. К примеру, администратор выбирает категорию "Рисунок на ткани=>Картины=>Большой формат" и производитель "картины бисером", задает значение увеличить на 20%. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Создать 5 карточек товара
2) Сделать так ,чтобы фото не ужимало в этих карточках
3) Обновить слайд на слайдере.
400р
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