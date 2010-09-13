Нужна консультация по настройке сервака

Вобщем есть сервак(слабенький) сейчас на с Windows 2003 Server. На нём стоит 30 аккаунтов юзеров. В каждом аккаунте работает 24/7 программа METATRADER (торговля форекс). Сейчас сервак начинает тормозить, поэтому есть желание поставить мощный комп на котором могли бы работать ~ 200 прог Metatrader под разными учётками.

Теперь вопросы:

1 На чём эту задачу лучше реализовать? Так и оставить Windows server?

2 Какой комп нужен? Конфигурация.

3 В случае рестарта компа с Windows Server, возможен ли запуск во всех учетных записях определенной проги автоматом после загрузки Windows Server?