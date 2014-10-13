Здравствуйте! На долгосрочную работу требуется рерайтер, который будет создавать грамотные и интересные описания к фильмам ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Требования: Постоянная связь в скайпе Креативность и оригинальность Умение работать с ...
Написать 13 статей
Требуется написать 13 статей. На хорошем уровне. Легко и понятно.
Список исполнителю предоставлен. Условия обсуждены.
Срок - неделя. Предоплата совершена 100%-ная.
Вроде как всё.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг80 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт11 лет назад
- $4
Доброго времени суток! Необходимо написать 1 рерайт. Тематика - ипотечное кредитование в определенном банке. Объем - 2000 зн. бп (не меньше). Уникальность по Адвего — 90%. Сам ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны тексты на тематику казино только на английском языке , могу дать от куда можно брать и делать реврайт главное что бы 100 Exclusive был и конечно читабельноЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, срочно ищу человека для написания рерайта новостей. Естьт 4 новости надо сделать их рерайт. Стоимость 40 рублей за новость. Жду ваших предложений. Новости предоставлю выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее сотрудничество.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужны несколько копирайтеров по медицине для постоянной работы и один – по кулинарным рецептам. Базовые требования: 1. Экспертность и достоверность – важно чтобы у вас ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта контент-провайдера необходим человек, который расскажет про каждую услугу. Услуг всего 6: копирайтинг, рерайтинг, seo-тексты, автонаполнение сайтов, переводы, продающие тексты. Статьи объёмом 1000-1500 знаков. Пишите Ваши расценки в заявке за 1000 знаков!Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый! Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами. Свою предложения по ресурсам и ценам ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Добрый день! Нужно написать 12 статей по 3к. Срок — 2 дня. Оплата — 30р за 1к, ЯД, Webmoney. Остальные подробности обсудим в личке.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Интересует рерайт, 12150 символов без пробелов. Тематика "Фрезерование ЧПУ". Нужен человек который сможет отрерайтить технически грамотно. Предлагайте свои цены.Завершен11 лет назад