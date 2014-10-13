Написать 13 статей

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка106 просмотров

Требуется написать 13 статей. На хорошем уровне. Легко и понятно.

Список исполнителю предоставлен. Условия обсуждены.

Срок - неделя. Предоплата совершена 100%-ная.

Вроде как всё.

11 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
$140
5 дней
Приятно работать с профессионалами своего дела. Благодарю за выполненную работу. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Рауф - профессионал в своем деле. Четко определяет задачу, своевременно вносит оплату, быстро осуществляет проверку. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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