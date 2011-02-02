Небольшой текст на главную

Здравствуйте!

Требуется переделать текст главной страницы Фабрики веб-контента (http://content-factory.ru)

Основная цель: повысить конверсию (увеличить число потенциальных клиентов, которые превращаются в клиентов действительных)

Что необходимо сделать:

1. ПРОЧЕСТЬ ДО КОНЦА для лучшего понимания ключевых моментов, особенностей проекта и пр.: данное ТЗ, существующую главную, страницу О нас (http://content-factory.ru/p/about.html), Гарантию (http://content-factory.ru/p/guarantee.html) и списки в прикрепленном файле.

2. Сократить объем Главной страницы, безжалостно выбросив ненужное.

3. Выстроить красивую логическую связь между списками, которые указаны в прикрепленном файле. В качестве вторсырья для строительства можно использовать существующий на Главной текст.

Не стоит делать связки (текст между списками) очень уж большими. Достаточно минимума (макс. 3 тыс. зн. с пробелами на весь текст главной, помимо списков), который обеспечит стройность текста и красиво подчеркнет безмерную оригинальность создателей и сотрудников Фабрики и их тяготение к чистому Великому и Могучему, граничащее с педантизмом ))

4. Придумать оригинальное приветствие в самом начале текста, которое бы плавно перетекало в список №1. В приветствии нужно использовать название "Фабрика веб-контента" в любой форме (падеж и т. д.).

5. Сделать акцент на преимущества, выгоды (списки №2 и №3 соответственно) и Гарантию.

5. Предложить изменение или дополнение списков в файле. Если предложений нет, то оставляем их как есть.

6. Устранить бросающиеся в глаза ошибки, тавтологию и др. лишнюю информацию.

7. Подумать, что бы Вы хотели или, наоборот, не хотели видеть на главной, если бы Вы были клиентом? Попробуйте поставить себя на место потребителя услуг Фабрики. Выразите это в тексте.

8. Желательно, но не обязательно: руководствоваться копирайтерской формулой AIDA или ее модификацией/разновидностью.

ОТ КАНДИДАТОВ ТРЕБУЕТСЯ:

1. Указать цену и сроки выполнения всей работы.

2. Подумать, есть ли вопросы, которые бы вам хотелось задать мне перед тем, как приступить к работе. Если вопросы есть, задать их.

Ключевые фразы (в порядке значимости):

написание текстов, написание текстов для сайтов, наполнение сайтов контентом, продвижение по НЧ, продвижение по НЧ запросам, контентное наполнение сайта.

С оптимизацией текста не переусердствуем: каждый ключевик употребляем не более 1-2 раз. В случае крайней необходимости - 3 раза.