Нужно написать 2-3 статьи (каждая от 1000 до 2000 знаков) и размножить (по 100) с хорошей уникальностью под разные ключевики.Срочно.
Небольшой текст на главную
Здравствуйте!
Требуется переделать текст главной страницы Фабрики веб-контента (http://content-factory.ru)
Основная цель: повысить конверсию (увеличить число потенциальных клиентов, которые превращаются в клиентов действительных)
Что необходимо сделать:
1. ПРОЧЕСТЬ ДО КОНЦА для лучшего понимания ключевых моментов, особенностей проекта и пр.: данное ТЗ, существующую главную, страницу О нас (http://content-factory.ru/p/about.html), Гарантию (http://content-factory.ru/p/guarantee.html) и списки в прикрепленном файле.
2. Сократить объем Главной страницы, безжалостно выбросив ненужное.
3. Выстроить красивую логическую связь между списками, которые указаны в прикрепленном файле. В качестве вторсырья для строительства можно использовать существующий на Главной текст.
Не стоит делать связки (текст между списками) очень уж большими. Достаточно минимума (макс. 3 тыс. зн. с пробелами на весь текст главной, помимо списков), который обеспечит стройность текста и красиво подчеркнет безмерную оригинальность создателей и сотрудников Фабрики и их тяготение к чистому Великому и Могучему, граничащее с педантизмом ))
4. Придумать оригинальное приветствие в самом начале текста, которое бы плавно перетекало в список №1. В приветствии нужно использовать название "Фабрика веб-контента" в любой форме (падеж и т. д.).
5. Сделать акцент на преимущества, выгоды (списки №2 и №3 соответственно) и Гарантию.
5. Предложить изменение или дополнение списков в файле. Если предложений нет, то оставляем их как есть.
6. Устранить бросающиеся в глаза ошибки, тавтологию и др. лишнюю информацию.
7. Подумать, что бы Вы хотели или, наоборот, не хотели видеть на главной, если бы Вы были клиентом? Попробуйте поставить себя на место потребителя услуг Фабрики. Выразите это в тексте.
8. Желательно, но не обязательно: руководствоваться копирайтерской формулой AIDA или ее модификацией/разновидностью.
ОТ КАНДИДАТОВ ТРЕБУЕТСЯ:
1. Указать цену и сроки выполнения всей работы.
2. Подумать, есть ли вопросы, которые бы вам хотелось задать мне перед тем, как приступить к работе. Если вопросы есть, задать их.
Ключевые фразы (в порядке значимости):
написание текстов, написание текстов для сайтов, наполнение сайтов контентом, продвижение по НЧ, продвижение по НЧ запросам, контентное наполнение сайта.
С оптимизацией текста не переусердствуем: каждый ключевик употребляем не более 1-2 раз. В случае крайней необходимости - 3 раза.
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