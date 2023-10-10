Логотип для інстаграм жіночих івентів

$40
Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок132 просмотра
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Вітаю! Наразі шукаю логотип для свого бренду kolizhanka.events, це жіноче комьюніті, де поєднується українська сучасність. Лого хочеться з поєднанням чогось оливкового або рожевого. Створюю бренд івентів з подругою, тому жінка/дві жінки на лого - окей ! 
Будуть колажування, арт терапія, йога, афірмації, вино, розмови, знайомства). Прикріпляю схожі зображення. Бюджет 1500грн

2 месяца назад
justlika
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
AE_dsgn
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
2 месяца назад
$40
5 дней
UAH
Лучший дизайнер логотипов ноября
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