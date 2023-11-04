Логотип viking ice bath

Что то подобное этой утки , только должен быть огненный феникс со штангой ( типо злой или сердитый птенец) цвет может быть розовый или красный , в дольнейшем использовать для нанесения на футболки и ...
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Добрый день!
надо сделать простенький логотип на портативную ледяную ванную ( скину пример в закрепленом )
в лого хочу видеть викинга
текст : ice bathhouse
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