Логотип viking ice bath

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка3 просмотра
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Добрый день!

надо сделать простенький логотип на портативную ледяную ванную ( скину пример в закрепленом )

в лого хочу видеть викинга

текст : ice bathhouse

2 месяца назад
guest_1699004251895
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
2 месяца назад
$50
4 дня
RUBWMZ
очень доволен работой Виктора, 10из10
Благодарю за интересный проект! Только позитивное впечатление от сотрудничества с Николаем.
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