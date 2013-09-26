Разработка логотипов и визиток

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать логотипы и визитки для двух интернет-магазинов.

10 лет назад
denismos
Денис 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$240
1 день
Отличная работа! Профессионально, качественно и ответственно. Да и самое главное очень красиво. Спасибо! Мои рекомендации!
Денис приятный в общении человек и хороший заказчик. Умеет правильно ставить задачи, направлять и корректировать в процессе, что способствует быстрому и позитивному результату работы! Надеюсь, что еще поработаем вместе!
  • Похожие заказы

  • Логотип к сайту и фирменные цвета

    $50

    Нужен логотип, который бы отражал направленность сайта под названием "Мотострой" (Motostroy) - продажа мотоблоков, тракторов, садовой техники, электроинструмента, бензоинструмента, строительной техники и мотоциклы. Так же нужно разработать фирменные цвета для сайта в холодных тонах.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен логотип

    $30

    Нужен логотип. Несложный, но креативный. Со словом "Квiтень". Пример знака приложил. Можете предложить что-то похожее. Цветовое оформление - зеленый цвет.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для компании по разработке Software

    $120

    Компания занимается разработкой ПО на заказ под мобильные платформы (iOS, Android, Windows Phone), десктоп (MacOS, Windows, Linux), веб приложения. Называется Adoriasoft Сейчас делаем сайт, и что-то не хватает креативности с лого. Хотелось бы увидеть собственное видение и идеи ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать лого для компании

    Хочеться поменять лого для компании. Текущий лого прилагается. Компания занимается продажей металлопроката. Хотелось бы увидеть уже сделанные вами лого в качестве примера.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать логотип

    $50

    «Логотип будет вмещать в себя фразу „Успешные решения от Марты Морель“, &gt; желательно серо-черно-зеленый стиль в формате иероглифа. «

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад