APK Android APP

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок146 просмотров
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Необходимо создать Android APK app в которой айфреймом будет открываться мобильный сайт.  Для этого следует сделать рабочую демку android приложения, пример покажу желающим.

Android
6 лет назад
guest_15091085925522
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад