Сделать приложение на android и ios

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно сделать подобное приложение на обеих платформах

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diagnoctik.kart

AndroidiOS
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв