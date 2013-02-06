IOS-приложение

Необходимо разработать мобильное приложение, что-то вроде мобильной версии существующего сайта. API будет написано под исполнителя. Определение GPS-координат, Поиск и отображение результатов поиска (через API) - сначала текст, позднее текст + картинка, регистрация пользователя (через API), ...
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создание приложения task-manager по подобию Clear под iOS
требуется реализовать лайт версию приложения, все детали в ТЗ
Создавать задачи
Удалять задачи
Cортировать задачи
Выполнять задачи
Менять цвет задач
Изменять текст задачи
Скроллировать список
Все действия должны быть плавными и использовать CoreAnimation
При этом требуется интегрировать Flurry аналитику и использовать TestFlight для выкладывания версий.
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