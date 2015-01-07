Вот техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1hTLPcd9_xdbGV2aPAi9xpKYcB-g9eA8juwNCtcp57aQ/edit?usp=sharing Жду комментариев
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MeetMe – это offline-meeting приложение, основанное на сочетании целевого поиска, навигации и ограничениях интернет разговоров, которое стимулирует пользователя подняться из-за компьютера, выйти на улицу и встретить другого заинтересовавшего пользователя в «реальном» мире.
Предлагаем вход в проект всем заинтересовавшимся.
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