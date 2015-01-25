Мобильные приложения+серверная часть

Нам нужна система поиска нужных деталей, вернее сотрудника у которого есть определенная деталь. У детали много параметров. Сотрудник устанавливает на свой смартфон приложение, указывает какая деталь у него есть в наличии и отсылает эту информацию в общую базу данных. Другой сотрудник, так же у которого установлено приложение на смартфоне, указывает какую деталь он ищет. Система находит встречные заявки и отсылает каждому сообщение с координатами контакта сотрудника у которого есть (или кто ищет) ту деталь которую ищут(предлагают). Что бы Вы быстро поняли, попробую Вам объяснить на примере: представьте что нужно сделать мобильное приложение для службы знакомств, вернее поиска партнера по определенным критериям. Вы указываете кого ищите муж или жен, пол, возраст, объем и т.д. и т.п. и отсылаете в общую базу. Система присылает Вам контакты на встречные объявления (те кто разместил в базе объявление с теми параметрами какие Вы ищите), партнеры созваниваются сами.

Все осуществляется с мобильных устройств, сайт для сотрудников не нужен (пока).

Это в общих чертах. Подробнее в ТЗ. Первоначальное создание прототипа -приветствуется (снимется много технических вопросов и работа станет спокойной и приятной для обеих сторон!)

Сроки-до 1 мес. Ценовых фантазеров и мечтателей просим нам не писать!) Приветствуем тех кто готов работать за справедливую и разумную цену! Со своей стороны гарантируем точное выполнение взятых на себя финансовых обязательств! Готовы в дальнейшем взять на постоянную удаленную работу (поддержка системы).

Указывайте, пожалуйста, сразу стоимость работ согласно ТЗ. Спасибо!