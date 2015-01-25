Мобильные приложения+серверная часть

Требования к исполнителю: 1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года 2. Умение работать c git 3. Опыт работы со следующими технологиями: support v4,v7 21.+ ormlite acra Universal image loader gson junit robolectric 3. Умение решать нестандартные задачи 4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов ...
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Нам нужна система поиска нужных деталей, вернее сотрудника у которого есть определенная деталь. У детали много параметров. Сотрудник устанавливает на свой смартфон приложение, указывает какая деталь у него есть в наличии и отсылает эту информацию в общую базу данных. Другой сотрудник, так же у которого установлено приложение на смартфоне, указывает какую деталь он ищет. Система находит встречные заявки и отсылает каждому сообщение с координатами контакта сотрудника у которого есть (или кто ищет) ту деталь которую ищут(предлагают). Что бы Вы быстро поняли, попробую Вам объяснить на примере: представьте что нужно сделать мобильное приложение для службы знакомств, вернее поиска партнера по определенным критериям. Вы указываете кого ищите муж или жен, пол, возраст, объем и т.д. и т.п. и отсылаете в общую базу. Система присылает Вам контакты на встречные объявления (те кто разместил в базе объявление с теми параметрами какие Вы ищите), партнеры созваниваются сами.
Все осуществляется с мобильных устройств, сайт для сотрудников не нужен (пока).
Это в общих чертах. Подробнее в ТЗ. Первоначальное создание прототипа -приветствуется (снимется много технических вопросов и работа станет спокойной и приятной для обеих сторон!)
Сроки-до 1 мес. Ценовых фантазеров и мечтателей просим нам не писать!) Приветствуем тех кто готов работать за справедливую и разумную цену! Со своей стороны гарантируем точное выполнение взятых на себя финансовых обязательств! Готовы в дальнейшем взять на постоянную удаленную работу (поддержка системы).
Указывайте, пожалуйста, сразу стоимость работ согласно ТЗ. Спасибо!
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