Добрый день,

Я Вас приглашаю на небольшую работу; задача состоит в том, чтобы сделать мобильное приложение react native для проекта в музее. около 70% проекта уже сделано, и требуется закончить это мобильное приложение в течение 10 дней и Предлагаем 40 000₽. Если у Вас желание пишите пожалуйста в обратном письме и Я Вам отправлю все информации.

С уважением,

Мохамад Эссам