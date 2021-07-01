Мобильное приложение

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Закрытнет заявок78 просмотров

Доброго дня!

Мобильное приложение по такой тематике.

Пользователь сканирует глаз - приложение по полученному снимку выдает описание возможных болезней.

В перспективе- добавляем функции , к примеру гороскоп и тд. Но это позже.

Цена вопроса, время работы?

Немаловажный вопрос- договор о разработке и передача всех прав на приложение - будут?

Спасибо за внимание.

С ув. Олег.

PS: не судите строго не совсем в теме. Пишу со своей "колокольни"

4 года назад
guest_16251278935914
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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