Доброго дня!

Мобильное приложение по такой тематике.

Пользователь сканирует глаз - приложение по полученному снимку выдает описание возможных болезней.

В перспективе- добавляем функции , к примеру гороскоп и тд. Но это позже.

Цена вопроса, время работы?

Немаловажный вопрос- договор о разработке и передача всех прав на приложение - будут?

Спасибо за внимание.

С ув. Олег.

PS: не судите строго не совсем в теме. Пишу со своей "колокольни"