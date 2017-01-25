На постоянную удаленную работу приглашаем разработчика мобильных приложений для Android Требования: + Опыт разработки под Android от 1 года; + Уверенные знания по Java, Android SDK; + Знание специфики разработки под разные версии ...
Мобильное приложение
Здравствуйте, уважаемы фрилансеры, есть сайт на wordpress с функционалом, есть мобильная версия этого сайта, нужно сделать из этого
сайта мобильное приложение с сохранением функционала взаимодействие с
api андроид и ios не нужно, нужно приложение чтобы закачивалось на
Google Play – Webstore, возможно ли конвертировать wordpress сайт в
мобильное приложение?
или сколько будет стоить создание отдельной версии этого сайта для мобильного приложения?
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