Здравствуйте, уважаемы фрилансеры, есть сайт на wordpress с функционалом, есть мобильная версия этого сайта, нужно сделать из этого

сайта мобильное приложение с сохранением функционала взаимодействие с

api андроид и ios не нужно, нужно приложение чтобы закачивалось на

Google Play – Webstore, возможно ли конвертировать wordpress сайт в

мобильное приложение?

или сколько будет стоить создание отдельной версии этого сайта для мобильного приложения?