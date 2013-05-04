есть приложение под Android. Можно скачать на сайте royal.co.ua Уже пол года не можем сделать под iOS. Сертификаты Apple купили. Клиенты уже ждут. А перспективы мало. Хотелось бы успеть до выставки в Питере.
Надо создать приложения для knpk.kz
Здравствуйте, надо создать ПО для andoid, iphone, ipad для сайта knpk.kz. Что бы когда приложение открывалось, открывался сайт...и размеры были нормальными
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