Надо создать приложения для knpk.kz

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Закрыт4 заявки160 просмотров

Здравствуйте, надо создать ПО для andoid, iphone, ipad для сайта knpk.kz. Что бы когда приложение открывалось, открывался сайт...и размеры были нормальными

12 лет назад
khapez
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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