Нужен IOS разработчик на full-time

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка381 просмотр

Для разработки мобильного приложения нужен IOS разработчик на full-time. Детали проекта - реальному кандидату. Опыт разработки коммерческих проектов и наличие портфолио  -  обязательно. !!!!Только Украина!!!! 

Ставка указана за месяц!!! 

iOS
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den4uk1983
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