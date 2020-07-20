Разработка мобильного приложения по данному дизайну, нужно сделать на ios и андроид можно использовать кросплатформу.

Это будет мобильное приложения существующего сайта доски обьявлений.

Должна быть интеграция с БД сайта, чтобы сайт и приложения работали согласованно.

Стоит задача всё разработать, настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Apple.

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