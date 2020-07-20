Разработка мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок1375 просмотров

Разработка мобильного приложения по данному дизайну, нужно сделать на ios и андроид можно использовать кросплатформу.

Это будет мобильное приложения существующего сайта доски обьявлений.

Должна быть интеграция с БД сайта, чтобы сайт и приложения работали согласованно. 

Стоит задача всё разработать, настроить и разместить в Маркете и Каталоге приложений Apple.

Цену и сроки предлагайте сразу

AndroidiOS
5 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Станислав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Геннадий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
14 отзывов
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
1 отзыв
5 лет назад