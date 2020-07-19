Поправить код и выложить в маркеты

Первый опыт разработки приложения у программиста в связи с этим появились проблемы...Приложение для учёта купленных кружек в кофейнеСостоит из нескольких частей: 1) Клиентская. После регистрации и авторизации представляет собой меню выбора кофейни. После выбора конкретного заведения открывается QR-код и счётчик выпитых кружек. Бариста может отсканировать код тем самым добавив выпитую кружку, либо списав несколько кружек для выдачи бесплатной 2) Бариста. Аккаунт выдаётся директором. После авторизации появляется возможность выбора кофейни (по адресу) где он сегодня работает. Далее остаётся кнопка "Сканировать код" с вариантом "Списать" либо "Начислить"3) Владелец сети кафе. Имеет возможность создания новых точек, новых барист. Просмотр статистикиНадо прям детально крутить, то я бы сказал всё кроме нормальных QRовЭто мнение создателя ПОНужна корректировка и размещение на заранее созданные аккаунтах на маркетах.Нужен опыт в работе с подобными задачами...