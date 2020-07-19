Android - Unity программист, интегрировать в проект SDK - сегодня! Срок на работу 4-5 часов Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм для связи, бюджет 50$
Разработать приложение для знакомств для IOS и Android.
Добрый день!
Необходимо, по нашему ТЗ, разработать приложение для знакомств для IOS и Android.
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