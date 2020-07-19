Разработать приложение для знакомств для IOS и Android.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок797 просмотров

Добрый день!

Необходимо, по нашему ТЗ, разработать приложение для знакомств для IOS и Android.

AndroidiOS
5 лет назад
guest_15951509956948
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
287 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Станислав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Григорий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад