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Перенос пользовательских данных в фитнес-приложение через базу (sql)
Необходимо выполнить перенос данных из фитнес приложения GymBoom в фитнес приложение GymUp.
Цель: Перенести введенные данные из приложения GymBoom в приложение GymUp.
Срок: 7 дней.
Суть творческого технического задания:
Имеется рабочая резервная копия (база sql) приложения GymUp сделанная стандартными средствами самого приложения.
Имеется рабочая резервной копия (база sql) приложения GymBoom сделанная стандартными средствами самого приложения.
Необходимо в sql-базе GymUp найти нужные поля (упражнения и замеры) и добавить в них данные из sql-базы приложения GymBoom.
Как вариант, возможно внести в приложение в замеры или в упражнения значение «777» и посмотреть в каких полях\переменных оно фигурирует.
Перенос осуществлять автоматическим способом. (вручную запрещено)
Перенос данных включает следующие данные:
1. Замеры:
Бедро левое, Бедро правое, Бицепс левый расслабленный, Бицепс правый расслабленный, Вес, Голень левая, Голень правая, Грудь расслабленная, Талия. Количество замеров для внесения: 9 штук.
2. Выполненные упражнения:
Данные в разделе тренировки. Количество упражнений для внесения: 39.
Конечный итог: готовая рабочая резервная копия в формате приложения GymUp восстанавливаемая в приложении GymUp со всей статистикой (замеры и выполненные упражнения) из приложения GymBoom.
Во вложении:
https://drive.google.com/drive/folders/1uJK1sfs9JSADiOqDbX_M4X_seoPPZ9bd?usp=sharing
1. Список использованных упражнений и замеров и их сопостовление между приложениями.
2. Резервные копии баз обоих приложений. (базы данных)
3. apk-файлы обоих приложений.
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