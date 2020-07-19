Перенос пользовательских данных в фитнес-приложение через базу (sql)

Необходимо выполнить перенос данных из фитнес приложения GymBoom в фитнес приложение GymUp.

Цель: Перенести введенные данные из приложения GymBoom в приложение GymUp.

Срок: 7 дней.

Суть творческого технического задания:

Имеется рабочая резервная копия (база sql) приложения GymUp сделанная стандартными средствами самого приложения.

Имеется рабочая резервной копия (база sql) приложения GymBoom сделанная стандартными средствами самого приложения.

Необходимо в sql-базе GymUp найти нужные поля (упражнения и замеры) и добавить в них данные из sql-базы приложения GymBoom.

Как вариант, возможно внести в приложение в замеры или в упражнения значение «777» и посмотреть в каких полях\переменных оно фигурирует.

Перенос осуществлять автоматическим способом. (вручную запрещено)

Перенос данных включает следующие данные:

1. Замеры:

Бедро левое, Бедро правое, Бицепс левый расслабленный, Бицепс правый расслабленный, Вес, Голень левая, Голень правая, Грудь расслабленная, Талия. Количество замеров для внесения: 9 штук.

2. Выполненные упражнения:

Данные в разделе тренировки. Количество упражнений для внесения: 39.

Конечный итог: готовая рабочая резервная копия в формате приложения GymUp восстанавливаемая в приложении GymUp со всей статистикой (замеры и выполненные упражнения) из приложения GymBoom.

Во вложении:

https://drive.google.com/drive/folders/1uJK1sfs9JSADiOqDbX_M4X_seoPPZ9bd?usp=sharing

1. Список использованных упражнений и замеров и их сопостовление между приложениями.

2. Резервные копии баз обоих приложений. (базы данных)

3. apk-файлы обоих приложений.