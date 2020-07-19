Приложение под гемблин

Нужно приложение WebView для Gambling на Android

Аналог могу скинуть в лс

Приложение очень простое, ничего придумывать и создавать не надо, но распишу все по пунктам

Что нужно:

1. Открывается приложение

2. Приложение отправляется запрос на сервер, отправляя данные об IP, устройстве с которого зашли, если сервер ответит Да, то открывается WebView с сайтом оффера с казино

3. Если приходит ответ Нет, то открывается игра внутри приложения

Главное чтобы ее не забанили, гарантия нужна чтобы прилка прожила хотя бы около 2 недель

4. Один из главных критериев, если открывается сайт с казино и пользователь регистрируется, то при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте.

5. Так же можно настроить Push уведомления

6. Еще прикрутить трекер, желательно Keitaro

К примеру:

1) Траф льется по офферу на Италию через фб, человек нажимает установить.

В скаченном приложении, именно для него открывается WebView с казино из оффера

Он регается, я получаю профит с этого

А для обычного человека или модера,в гугл плее открывается обычное приложение, игра, и тд (чтобы не спалили)

2) Важно! Чтобы приложение жило не пару дней, а примерно от 2-4 недель

Соответственно, нужен специалист, который уже занимался разработкой приложений с клоакой под гемблинг

Интересует сотрудничество, так как в будущем приложений потребуется на постоянке 2 штуки + запаска 1-2

Так же постоянно присылать диплинки для фб (я вам рк айди нескольких аккаунтов, а вы привязываете их к прилке)

Если будет бан, то платить за перезалив если приложение живет пару дней, в этом не вижу смысла сотрудничать

Если сможете как то зашифровать и не показывать что приложение WebView, будет очень хорошо.

Если есть какие либо идеи, буду рад выслушать