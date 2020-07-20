Необходимо выполнить перенос данных из фитнес приложения GymBoom в фитнес приложение GymUp. Цель: Перенести введенные данные из приложения GymBoom в приложение GymUp. Срок: 7 дней. Суть творческого технического задания: Имеется рабочая ...
Встроить OpenVPN функционал, используя готовый фреймворк
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Что есть:
*5 OpenVPN-серверов, к которым можно совершать подключение
*Файлы конфигурации для подключения в формате .ovpn
Что нужно:
*Импортировать OpenVPNAdapter https://github.com/ss-abramchuk/OpenVPNAdapter в Swift-проект
*Встроить возможность подключения к OpenVPN-серверам через приложение
*Расписать все нужные для VPN-приложения функции (подключиться, отключиться, установить VPN-профиль, удалить VPN-профиль, включить On Demand Connection, выключить On Demand Connection) и состояния (isConnected, isDisconnected, isConnecting и тд) и прокомментировать в коде
Как результат вашей работы, я ожидаю получить:
*Пустое приложение, в котором имеются все необходимые функции для подключения неограниченного количества пользователей к OpenVPN-серверам
*Понятно закомментированный код, который я смогу использовать для: 1. дальнейшего самостоятельного встраивания в готовый SwiftUI дизайн, который я создал; 2. добавления новых серверов в приложение
*Все необходимые инструкции, если такие потребуются, насчет работы OpenVPNAdapter'а
Если у вас есть другое техническое решение для встраивания подключения к протоколу OpenVPN для Swift, которое стабильно работает, можете предложить его вместо OpenVPNAdapter.
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