Встроить OpenVPN функционал, используя готовый фреймворк

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Что есть:

*5 OpenVPN-серверов, к которым можно совершать подключение

*Файлы конфигурации для подключения в формате .ovpn

Что нужно:

*Импортировать OpenVPNAdapter https://github.com/ss-abramchuk/OpenVPNAdapter в Swift-проект

*Встроить возможность подключения к OpenVPN-серверам через приложение

*Расписать все нужные для VPN-приложения функции (подключиться, отключиться, установить VPN-профиль, удалить VPN-профиль, включить On Demand Connection, выключить On Demand Connection) и состояния (isConnected, isDisconnected, isConnecting и тд) и прокомментировать в коде

Как результат вашей работы, я ожидаю получить:

*Пустое приложение, в котором имеются все необходимые функции для подключения неограниченного количества пользователей к OpenVPN-серверам

*Понятно закомментированный код, который я смогу использовать для: 1. дальнейшего самостоятельного встраивания в готовый SwiftUI дизайн, который я создал; 2. добавления новых серверов в приложение

*Все необходимые инструкции, если такие потребуются, насчет работы OpenVPNAdapter'а

Если у вас есть другое техническое решение для встраивания подключения к протоколу OpenVPN для Swift, которое стабильно работает, можете предложить его вместо OpenVPNAdapter.