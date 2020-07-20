Нужно iOS и Android приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт14 заявок850 просмотров

Нужно приложение которое должно повторять легкий функционал Web сайта. Техническое задание поверхностное во вложении.

Прошу указывать срок в часах (примерный) и цену.

AndroidiOS
5 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Станислав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Тарас
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
37 отзывов
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
287 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 отзывов
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
7 отзывов
5 лет назад