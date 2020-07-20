Необходимо выполнить перенос данных из фитнес приложения GymBoom в фитнес приложение GymUp. Цель: Перенести введенные данные из приложения GymBoom в приложение GymUp. Срок: 7 дней. Суть творческого технического задания: Имеется рабочая ...
Нужно iOS и Android приложение
Нужно приложение которое должно повторять легкий функционал Web сайта. Техническое задание поверхностное во вложении.
Прошу указывать срок в часах (примерный) и цену.
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