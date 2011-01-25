Разработка мидлета установщика

Нужно решение для продажи готовых мидлетов посредством премиум CMC.

Исходная позиция:

Есть ~1000 java2me приложений.

Нужно их продавать за SMS.

При запуске мидлета - выкидываем пользователю сообщение о том, что контент платный и две кнопки -

продолжить установку, либо выйти. Если выбран первый вариант - отправляем SMS на определённый номер,

с определённым текстом. Дополнительная трудность в том, что перед тем как передать пользователю мидлет,

в него нужно вписать определённые данные, например номер и текст смс.

Изучал варианты решения этой задачи:

Пока видно два:

Первый посложнее, но понадёжнее.

1). Есть произвольный готовый мидлет, допустим, игра для мобильного телефона. Обычный. Jar архив.

2). Нужно "прятать" его в другой мидлет-оболочку. Вроде матрёшки.

3). При запуске мидлета-оболочки, пользователю выкидывается извещение - контент платный. Необходима активация посредством CMC. И две кнопочки - "ОК" и "Отмена". При нажатии на "ОК" - отправляем SMS на указанный номер и запускаем вложенный мидлет (J2ME Content Handler API, JSR 211) Естественно это схематично и условно. Меня волнует принципиальная возможность создания таких "матрёшек".

Второй гораздо проще:

Мидлет загрузчик предлагает пользователю оплатить скачивание смс'кой, если оплата произошла,посылается уведомление серверу, который генерирует ВРЕМЕННУЮ УНИКАЛЬНУЮ ссылку на скачивание/установку игрушки на телефон. Скачивание/установка происходит через стандартный браузер тел. Воспользоваться второй раз ссылкой невозможно, т.к. она сразу удаляется после скачивания+ срок ее действия ограничивается какими то разумными пределами.

Вы можете предложить свой вариант. Мне в общем механизм не так уж важен. Главное чтобы задача выполнялась. Может нужно каким-то образом редактировать готовые мидлеты, может что-то ещё. Т.е. нужно знать ограничение платформы, в которых я разбираюсь весьма приблизительно.

Пишите сразу своё видение решения и цену. Я открыт к уточняющим вопросам - можно воспользоваться личкой для прояснения неясных моментов.