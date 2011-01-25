Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...
Разработка мидлета установщика
Нужно решение для продажи готовых мидлетов посредством премиум CMC.
Исходная позиция:
Есть ~1000 java2me приложений.
Нужно их продавать за SMS.
При запуске мидлета - выкидываем пользователю сообщение о том, что контент платный и две кнопки -
продолжить установку, либо выйти. Если выбран первый вариант - отправляем SMS на определённый номер,
с определённым текстом. Дополнительная трудность в том, что перед тем как передать пользователю мидлет,
в него нужно вписать определённые данные, например номер и текст смс.
Изучал варианты решения этой задачи:
Пока видно два:
Первый посложнее, но понадёжнее.
1). Есть произвольный готовый мидлет, допустим, игра для мобильного телефона. Обычный. Jar архив.
2). Нужно "прятать" его в другой мидлет-оболочку. Вроде матрёшки.
3). При запуске мидлета-оболочки, пользователю выкидывается извещение - контент платный. Необходима активация посредством CMC. И две кнопочки - "ОК" и "Отмена". При нажатии на "ОК" - отправляем SMS на указанный номер и запускаем вложенный мидлет (J2ME Content Handler API, JSR 211) Естественно это схематично и условно. Меня волнует принципиальная возможность создания таких "матрёшек".
Второй гораздо проще:
Мидлет загрузчик предлагает пользователю оплатить скачивание смс'кой, если оплата произошла,посылается уведомление серверу, который генерирует ВРЕМЕННУЮ УНИКАЛЬНУЮ ссылку на скачивание/установку игрушки на телефон. Скачивание/установка происходит через стандартный браузер тел. Воспользоваться второй раз ссылкой невозможно, т.к. она сразу удаляется после скачивания+ срок ее действия ограничивается какими то разумными пределами.
Вы можете предложить свой вариант. Мне в общем механизм не так уж важен. Главное чтобы задача выполнялась. Может нужно каким-то образом редактировать готовые мидлеты, может что-то ещё. Т.е. нужно знать ограничение платформы, в которых я разбираюсь весьма приблизительно.
Пишите сразу своё видение решения и цену. Я открыт к уточняющим вопросам - можно воспользоваться личкой для прояснения неясных моментов.
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