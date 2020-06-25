Разработка мобильного приложения для охранного бизнеса

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка157 просмотров

Проект на финальной стадии. Требуется участие профессионала. Используем Note JS, react nativ. Проект будет постоянно в доработке. Детали после принятия предложения. Оставьте свои контакты мы свяжемся. 

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5 лет назад
guest_15930633196929
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад