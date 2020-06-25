Приложение для тоговли криптовалютой
Разработка мобильного приложения для охранного бизнеса
Проект на финальной стадии. Требуется участие профессионала. Используем Note JS, react nativ. Проект будет постоянно в доработке. Детали после принятия предложения. Оставьте свои контакты мы свяжемся.
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