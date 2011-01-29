Разработка приложения под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок251 просмотр

В приложении будут использоваться камера (фото/видео), обработка изображения, wi-fi и edge/3g соединение.

Подробности при обсуждении проекта.

Android
14 лет назад
igor-efremenko
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

aknoff
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

aknoff
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптирование карты города для мобильного телефона

    $250

    Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка мидлета установщика

    $100

    Нужно решение для продажи готовых мидлетов посредством премиум CMC. Исходная позиция: Есть ~1000 java2me приложений. Нужно их продавать за SMS. При запуске мидлета - выкидываем пользователю сообщение ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложение для iphone

    Требуется разработать приложение для iphone, похожее на тануки, популярную механику/ много статейной информации, которая должна быть разделена рубрикатором видео-инструкции поприменению фото акции новинки карта магазинов с телефонами интернет ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложение для iPhone/ iPad

    Нужно разработать клиентское приложение для новостного портала (см. UsaToday для iPad в качестве аналога), в соответствии с техническим заданием и макетом дизайна, которые будут предоставлены мной. API cерверной части также будет предоставлен мной. ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка приложения для Blackberry

    Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации. Есть уже готовое приложение Java для телефонов - ...

    Java
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для Android

    Интересует разработка приложений под Android для Sony Ericsson Украина. Интересует только долговременное и ответственное сотрудничество. Для ориентации опишите примерные цены и сроки на следующие приложения (нужно оценить каждое отдельно). 1. ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка игры для iPhone/iPod

    Необходимо разработать игровое приложения для iPhone/iPod Игра по типу Lines: меню, выбор уровня, игровой процесс, статистика, лучшие результаты. Пакет графики предоставлется. Жду предложения, ТЗ по вышлю ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад