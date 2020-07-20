React Native разработчик

Здравствуйте! Ищем разработчика для завершения текущего проекта. Увы, у текущего предыдущего программиста очень сильные проблемы с дедлайнами и вообще связью. Нужна помощь в оперативной помощи по завершению проекта.

Детали вышлю кандидатам, пожалуйста, указывайте свой опыт с React Native и примеры. Бек у нас на node.js реализован.