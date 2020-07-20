React Native разработчик

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Закрыт2 заявки363 просмотра

Здравствуйте! Ищем разработчика для завершения текущего проекта. Увы, у текущего предыдущего программиста очень сильные проблемы с дедлайнами и вообще связью. Нужна помощь в оперативной помощи по завершению проекта. 

Детали вышлю кандидатам, пожалуйста, указывайте свой опыт с React Native и примеры. Бек у нас на node.js реализован. 

Node.jsReact Native
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tesoro-studio
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