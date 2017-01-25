Запретить запускаться приложению из списка

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Проекта на objective-c где надо запретить запускаться приложению из списка. Т.е у нас есть список всех приложений мы берем этот список в Runtime и выводим в tableview(эта часть кода есть). Напротив каждого приложения есть радиобатон и кнопка lock. Т.е мы выбрали нажали lock и эта приложение не может запуститься(passcode или exit(0)) если мы не разблокируем. Интересуют способы или использовать приватное апи, или безопасные способы это сделать.

8 лет назад
vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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