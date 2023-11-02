Допрацювати лендінг на вордпрес

$200
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок31 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привіт є Лендінг на вордпрес і він потребує допрацювання - десь потрібно змінити текст, десь фото, десь додати карусель і тд

Маємо наявну карту сайту і ту яку хочемо отримати, є відео та пдф файл де розбираємо, що у нас є і що потрібно і як змінити + які блоки потрібно добавити на сайт

Цікавить людина з досвідом на вордпрес

В заявці залишайте свій телеграм - скину туди завдання і поспілкуємось детальніше

месяц назад
webleonid
Леонид 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Опубликовать отзыв на яндекс картах

    $3

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    месяц назад

  • Woocommerce магазин зоо наполнить товарами

    Добрый день ! Необходимо наполнить товарами магазин (зоо тематика). Товары вариативные и простые. Работа ручная. Даем: цены, текста, картинки, атрибуты, категории. Кол-во товаров примерно 3 тыс. Просьба сразу писать ориентировочно цена ...

    WooCommerce
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка ПО по применению векторных измерений

    ТЗ на разработку ПО должно соответствовать требованиям документации Проектная документация на ПО должна включать: требования к математической модели энергосистемы для использования в алгоритме выбора УВ по способу «ПОСЛЕ»; описание алгоритмов ПО; правила формирования на основе ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Наполнение сайта текстами популярных песен

    $2

    Наполнение сайта текстами популярных песен Территориально только РФ. Выполнение только с ПК/ноутбука. Подтвердите это в сопроводительном письме. Есть сайт с текстами песен. Нужно найти и добавить 300 текстов популярных песен (которых еще нет на сайте), ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Додати товари на сайт

    $25

    ДОбрий день! Шукаю контент менеджера для додавання 100 карток товару на Opencart 2.3 тільки виконавці з досвідом роботи та громадяни України

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Выписать 500 статей

    Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей. 500-1000 статей, 50 рублей статья, 10-15 минут по времени, в день можно делать по 40-50 статей, 1500-2500 рублей в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Наполнение сайта информацией

    $100

    Необходимо наполнить сайт информацией: Название Описание. Контакты. Добавить 8 красивейших картинок на каждый объект. Возможен подбор тегов и метатегов. Количество товара-1000 штук. Перечень имеется. Хочу ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Внести ЖК у базу на сайті flatris.com.ua

    Доброго дня! Є PDF файл з ЖК (планування цілого ЖК, поверхів та секцій). Є профільна на https://flatris.com.ua/ Задача: Внести всі квартири та комерцію ЖК у базу флетріса (таблиці гугл), розмітити візуальну частину, вирізати плани ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    19 дней назад

  • Заполнить опенкарт

    Приветствую, Необходимо заполнить опенкарт товарами + правильно привязать к категориям. Ссылки на сайты (партнеры) с которых брать товары и описание предоставлю. Товаров порядка 40 штук. Простая задача для людей с ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    20 дней назад