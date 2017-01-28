Нужно наполнить сайт, подробно опишу кандидату, что необходимо сделать. Сайт на платформе LP
Наполнение интернет-магазина товарами
Необходимо добавить на сайт порядка 200-500 новых товаров.
Тематика сайта – системы видеонаблюдения и безопасности. Адрес сайта: http://strag24.ru
Сайт работает на сборке opencart pro.
Краткое ТЗ прикреплено, просьба ознакомиться с ним, прежде чем предлагать стоимость работы.
Ищем исполнителя с техническим образованием либо опытом по наполнению подобных сайтов.
От вас в заявке хотелось бы увидеть следующую информацию:
- Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 из ТЗ;
- Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 но без обработки и добавления изображений;
- Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 плюс небольшой копирайт текста в описании товара 200-500 символов;
- Ваш опыт в наполнении подобных сайтов, ссылки на них, если есть.
Всем спасибо за интерес к нашей вакансии.
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