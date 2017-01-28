Наполнение интернет-магазина товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок260 просмотров

Необходимо добавить на сайт порядка 200-500 новых товаров.

Тематика сайта – системы видеонаблюдения и безопасности.  Адрес сайта: http://strag24.ru

Сайт работает на сборке opencart  pro.

Краткое ТЗ прикреплено, просьба ознакомиться с ним, прежде чем предлагать стоимость работы.

Ищем исполнителя  с техническим образованием либо опытом по наполнению подобных сайтов.

От вас в заявке хотелось бы увидеть следующую информацию:

  • Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 из ТЗ;
  • Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 но без обработки и добавления изображений;
  • Стоимость за добавление 1 карточки товара по алгоритму из пунктов 1-7 плюс небольшой копирайт текста в описании товара 200-500 символов;
  • Ваш опыт в наполнении подобных сайтов, ссылки на них, если есть.
Оплата поэтапная, по мере наполнения сайта. Форма оплаты Yandexmoney, webmoney, qiwi – на выбор исполнителя.

Всем спасибо за интерес к нашей вакансии.

Opencart
8 лет назад
akisoft
49 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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