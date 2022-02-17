Наполнение сайта мед.центра на Битрикс

На этап запуска контентного проекта, предполагающий интенсивную подготовку новых статей, требуется помощник редактора. Объем задачи - подготовка 100-150 статей в течение трех месяцев. Процесс подготовки статьи для помощника редактора состоит из трех этапов. 1. Подготовка ТЗ. Выполняется ...
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