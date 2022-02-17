Наполнение сайта мед.центра на Битрикс

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок667 просмотров
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Наполнить сайт, текстовые разделы. 

http://pr24gi5i.beget.tech/

Нужно перенести со старого сайта 83 страницы  и 12 врачей.

2 года назад
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад