Наполнение текстом сайт о Ремонте компьютеров

Необходим уникальный текст для сайта.

Не статьи! Просто текст, О компании, Наши преимущества, Как мы работаем и т.д.

Тема сайта: Ремонт компьютеров и ноутбуков;

Возможен рерайт;

Уникальность текста должна быть не менее 90%

p.s.

Есть еще много работы