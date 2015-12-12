Наполнение текстом сайт о Ремонте компьютеров

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим уникальный текст для сайта.

Не статьи! Просто текст, О компании, Наши преимущества, Как мы работаем и т.д.

Тема сайта: Ремонт компьютеров и ноутбуков;

Возможен рерайт;

Уникальность текста должна быть не менее 90%

p.s.

Есть еще много работы

8 лет назад
raparti
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$30
3 дня
Николай сделал все как надо, даже немного лучше чем я хотел. Будем еще работать )
Рекомендую как отличного заказчика. Оплата своевременно.
  • Похожие заказы

  • Требуется контент-менеджер

    ТЗ для контент-менеджера по оформлению статей: Вакансия СВОБОДНА. Дополнительный набор. Вордпресс (wordpress, статья уже в админке). Нужно сделать: - рубрику выбрать; - урл прописать; - содержание (делается автоматически, просто в нужном месте вставить стандартный код); - выделить подзаголовки и цитату; - вставить ...

    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо заполнение сайта большим количеством товара. http://arm-snab.ru Схема работы следующая: 1. Из 1С программы выгружается определенная номенклатура товара (определенная категория), например 150 позиций. 2. Эту выгрузку необходимо выгрузить на сайт, она выгрузится в общую категорию где необходимо будет присвоить ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение магазина

    Добрый день!  ТЗ. 1  1. Товары для секс шопа, нужно отрерайтить описание 800 символов Товаров 2 000 шт. тз. 2 Наполнение магазина готовыми статьями + перелинковать + прописать мета 50 страниц  Ваши цены и сроки ?  Спасибо.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поиск зданий и сооружений построенных в период 1970 - 1990 гг.

    $75

    Поиск зданий и сооружений построенных в период 1970 - 1990гг. имеющих выносное остекление фасада (алюминий и стекло) не подвергавшееся замене (ремонту, реконструкции),  в одном из следующих городов России: Екатеринбург, Пермь, Нижний-Новгород. Указанный тип остекления использовали ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти видеокурсы

    Нужно найти видеокурсы (платные и бесплатные) на русском языке обучения страховых и туристических агентов, особых требований нет.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение позиций

    нужен человек на постоянной основе ,который будет заполнять позиции ключевыми словами для каталога на проме с word state yandex либо google key words на сайте http://mag-opt.com.ua, просто копировать слова в топе и заполнять в позиции.желательно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта оборудования (инструменты)

    Нужно заполнить товарные позиции. Есть сайты поставщиков - оттуда берём основу для описания. Требования к описанию: рерайт 500-800 символов, уникальность 80% по Адвего. Картинки к описанию нужно найти в интернете. Заполнить характеристики товара. Товаров много (несколько сотен). Пишите Ваши ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад