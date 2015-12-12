Наполнение текстом сайт о Ремонте компьютеров

ТЗ для контент-менеджера по оформлению статей: Вакансия СВОБОДНА. Дополнительный набор. Вордпресс (wordpress, статья уже в админке). Нужно сделать: - рубрику выбрать; - урл прописать; - содержание (делается автоматически, просто в нужном месте вставить стандартный код); - выделить подзаголовки и цитату; - вставить ...
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Необходим уникальный текст для сайта.
Не статьи! Просто текст, О компании, Наши преимущества, Как мы работаем и т.д.
Тема сайта: Ремонт компьютеров и ноутбуков;
Возможен рерайт;
Уникальность текста должна быть не менее 90%
p.s.
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