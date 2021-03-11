Наполнение товаров в интернет-магазине

Наполнение сайтовЗавершен26 заявок716 просмотров
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Нужно наполнить 110 карточек товаров в магазине на wordpress. 

По 3 фото в карточке + описания и характеристики. 

Все материалы есть 

3 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$50
3 дня
Очень хорошо и быстро
Отлично поработали с Николаем, всегда на связи, достойная оплата. Рекомендую!
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