Необходимо наполнить интернет-магазин информацией: разделы, товары, статьи, новости и т.д.

Товаров немного, нужно будет взять с указанного сайта.

Часть статей можно скопировать с других сайтов, часть нужно будет написать (или сделать рерайт), поэтому нужен опыт в этом.

Также нужно будет обрабатывать и оптимизировать изображения для вывода на сайте, нужно знать графические программы.

Знание HTML обязательно.

В ответе указывайте стоимость вашего часа работы.