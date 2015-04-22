Наполнить сайт продукцией матрасов и кроватей.

Добрый День !

Интересует наполнение контентом сайтов порядка 5 штук ( сайтов) ,

Контент представляет собой , продукцию : матрасы и кровати , порядка 150 карточек товара

В задачу входит размещение на сайте информации ,параметров, стоимости и иллюстрации модели товара по шаблону сайта .

Пример : http://ligasna.ru/matrasyi/ormatek/matras-ormatek-flex-standart

Информация по параметрам товаров представлена в формате эксель .

Пробной работой дадим один сайт . если рабоать с вами понравится дадим еще 4 , а в дальнейшем продолдим работать на постоянную .

Стоимость заполнение одной карточки товара как здесь : http://ligasna.ru/matrasyi/ormatek/matras-ormatek-flex-standart , а именно: - Название товара, -Информация о товаре , - Иллюстрация товара , - состав товара , - характеристики товар , -цены за размер товара , Мы предалгаем - 15 р/ штука

Итого товаров ~ 150 штук на один сайт