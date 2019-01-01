Наполнить сайт шаблон на битрик

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Закрыт11 заявок412 просмотров

Есть шаблон сайта, нет времени им заниматься, чтобы оформить, заполнить картинками и текстом.

Сколько буде стоить работа?

Бюджет ограничен, возможно, рассмотрю процесс по этапам.

Спасибо

5 лет назад
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