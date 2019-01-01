У сайта упали позиции и трафик, по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это из-за смены контента на некоторых страницах. По Метрике видно падение не по всем страницам, а по конкретным. ...
Наполнить сайт шаблон на битрик
Есть шаблон сайта, нет времени им заниматься, чтобы оформить, заполнить картинками и текстом.
Сколько буде стоить работа?
Бюджет ограничен, возможно, рассмотрю процесс по этапам.
Спасибо
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