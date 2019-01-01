Работа с CMS на MODX

Требуется человек с опытом работы работы в системе MODX CMS.

https://unexfood.com/ -наш сайт, с разработчиками которого мы более не сотрудничаем и отказываются предоставить поддержку и помощь в управлении.

На данный момент есть большое количество "Пробелов" в сайте, которые нужно исправить.

Требуется в срочном порядке.