Работа с CMS на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок692 просмотра

Требуется человек с опытом работы работы в системе MODX CMS. 

https://unexfood.com/ -наш сайт, с разработчиками которого мы более не сотрудничаем и отказываются предоставить поддержку и помощь в управлении.

На данный момент есть большое количество "Пробелов" в сайте, которые нужно исправить.

Требуется в срочном порядке.

MODX
5 лет назад
kristtymalc
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
81 отзыв
5 лет назад
Виктория
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
92 отзыва
5 лет назад
Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
62 отзыва
5 лет назад