Наполнить сайт, система wordpress

В существующем сайте необходимо дополнить разделом продукцию с сайта поставщиков.

Понадобится править ширину таблиц в коде (кто владеет простым текстовым редактором с функцией найти и заменить не составит сложностей), сохранять и заливать на сайт картинки, вставлять в странице вкладки (табы).

Тема лицензионная, табы включается дополнительными кнопками в редакторе.

В связи с тем, что информации на одной странице может быть 2-4 вкладки, предлагаемая стоимость наполнения 1 страницы 10 рублей за страницу (товар).