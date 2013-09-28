WordPress 3.5.2 – работа с таблицами (редакт.)

Требуется размещение любых комментариев на тематику деревьев бонсай с активной ссылкой на десяти украинских форумах и комментариев без активной ссылки на двадцати украинских форумах c указанием домена сайта. При этом title страницы с размещенным комментарием ...
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Интересует (нужна инструкция – подробная пошаговая): форматирование таблиц (создание/удаление строк/столбцов – перенос таблиц из Excel и MS Word); возможность размещение таблицы на многих страницах сайта единовременно. Не в ущерб SEO (не должно быть лишнего кода), код должен быть чистым. CMS: WordPress 3.5.2.
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