WordPress 3.5.2 – работа с таблицами (редакт.)

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Интересует (нужна инструкция – подробная пошаговая): форматирование таблиц (создание/удаление строк/столбцов – перенос таблиц из Excel и MS Word); возможность размещение таблицы на многих страницах сайта единовременно. Не в ущерб SEO (не должно быть лишнего кода), код должен быть чистым. CMS: WordPress 3.5.2.

WordPress
10 лет назад
OneTen
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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