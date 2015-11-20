Необходим уникальный текст для сайта. Не статьи! Просто текст, О компании, Наши преимущества, Как мы работаем и т.д. Тема сайта: Ремонт компьютеров и ноутбуков; Возможен рерайт; Уникальность текста должна быть не менее 90% p.s. Есть еще много работы
Необходимо составлять отзывы о предложенных товарах или услугах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложение для тех кто хочет получать достойную прибыль и работать не выходя из дома! Время и сколько работать вы выбираете сами!
Необходимо составлять отзывы о предложенных товарах или услугах. Один отзыв должен состоять из 2000 символов это 350 слов (примерно как два таких объявления)
Что важно для работы
1. Не допускать ошибок в тексте и быстро его набирать
2. Текст должен быть уникальным, копирование из интернета не допускается (каждая работа проверяется на плагиат)
3. Креативность, начитанность, большой словарный запас, будет безусловным бонусом при написании отзывов
Оплата
1. Каждый отзыв оплачивается отдельно
2. Оплачивается каждый просмотр отзыва в интернете
3. Когда у вас будет достаточно отзывов я помогу вам умножить доход на 20-30%В среднем у работника с месячным стажем выходит:150-200 грн (450-600р) в день, с загруженностью 6 часов
Есть люди, которые работают по 8 часов и более, в месяц выходит 8000 - 10000 грн (~30000р), каждый выбирает сам, сколько хочет получатьКаждые 100 просмотров отзыва еще + 10 грн (30р)
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