У нас интернет-магазин. Нужно работать с контентом, а именно: Делать таблицы в Эксель по нашему шаблону (от Поставщика приходят прайсы в своей форме, а нужно приводить к нашей единообразной форме) Сбор фото.
Обьединение нескольких сайтов доставки в один (одна база+админка) WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются 4 сайта,, все на разных 4 доменах.
4 домена это разные регионы, сайты по сути одинаковые, но отличаются как оказалось по структуре файлов.
Необходимо сделать рефакторинг кода на основании одного из сайтов.
Затем обьеденить 4 сайта в один, при этом не потеряв домены (нужно оставить для seo).
И поставить мультиадминку, которая позволит редактировать контент и товары на всех сайтах сразу, или в частности выбирать на какие сайты публиковать\не публиковать контент\товары.
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