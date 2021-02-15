Обьединение нескольких сайтов доставки в один (одна база+админка) WP

Имеются 4 сайта,, все на разных 4 доменах.

4 домена это разные регионы, сайты по сути одинаковые, но отличаются как оказалось по структуре файлов.

Необходимо сделать рефакторинг кода на основании одного из сайтов.

Затем обьеденить 4 сайта в один, при этом не потеряв домены (нужно оставить для seo).

И поставить мультиадминку, которая позволит редактировать контент и товары на всех сайтах сразу, или в частности выбирать на какие сайты публиковать\не публиковать контент\товары.