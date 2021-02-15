Обьединение нескольких сайтов доставки в один (одна база+админка) WP

Наполнение сайтовЗакрытнет заявок88 просмотров
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Имеются 4 сайта,, все на разных 4 доменах.

4 домена это разные регионы, сайты по сути одинаковые, но отличаются как оказалось по структуре файлов.

Необходимо сделать рефакторинг кода на основании одного из сайтов.

Затем обьеденить 4 сайта в один, при этом не потеряв домены (нужно оставить для seo).

И поставить мультиадминку, которая позволит редактировать контент и товары на всех сайтах сразу, или в частности выбирать на какие сайты публиковать\не публиковать контент\товары.

3 года назад
PSHKN
Антон 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад