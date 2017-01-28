Подбрать пул из 720 фотографий в Hi-Res

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Закрыт2 заявки563 просмотра

Нужно подбрать пул из 720 фотографий (90 сетов по 8). Тематика - экстремальные виды спорта и активного отдыха. Сеты формируются из hi-res фотографий альбомной ориентации (не менее 2000 пкс разрешение). Часть из них - из свободных источников (со своими правами), часть из инстаграма. Техподробности во время работы. Фотоматериал будет использоваться в полиграфии (постеры). По оплате и условиям - предлагайте свое видение. 

8 лет назад
olegerma
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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