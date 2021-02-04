Простановка тегов

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Добрый день, нужно проставить теги к постам в админке.
Я даю список в excel со списком названий (около 2000)
Вы:
1) заходите в админку
2) ищете каждое из этих названий через поиск
3) открываете пост, и выбираете там нужный тег из 4х вариантов
4) сохраняете, и отмечаете данный заголовок в списке excel. А если ничего не нашлось - то не отмечаете.
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