Простановка тегов

Добрый день, нужно проставить теги к постам в админке.

Я даю список в excel со списком названий (около 2000)

Вы:

1) заходите в админку

2) ищете каждое из этих названий через поиск

3) открываете пост, и выбираете там нужный тег из 4х вариантов

4) сохраняете, и отмечаете данный заголовок в списке excel. А если ничего не нашлось - то не отмечаете.