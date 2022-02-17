Разместить товар в Интернет Магазине

$15
Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок718 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 Скопировать 1000 единиц товара с нашего сайта 

2 Разместить 1000 товаров на другом сайте с заменой названия картинки товара на порядковую цифру

3 Заполнить карточку товара 1000 штук, пример текста пришлем исполнителю

2 года назад
Gobelenmarket
48 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад