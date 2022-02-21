С сайта volokno.kz перенести товары на сайт под управлением битрикс.

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок721 просмотр
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Новый сайт на crm bitrix решение Aspro нужно наполнить товарами.

Контент брать с сайта volokno.kz 

2 года назад
Alamase
Алмас 
41 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
год назад