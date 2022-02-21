С сайта volokno.kz перенести товары на сайт под управлением битрикс.

Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в ремонте автомобилей. Желательно мужчина. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - 150 рублей. От 10 ...